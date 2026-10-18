Dopo le prime sette giornate della Serie A 2026/2027, ci sono due giovani calciatori che insieme hanno già segnato 9 gol (13 se contiamo anche Coppa Italia ed Europa League). Stiamo parlando di Antonio Raimondo del Frosinone e Alphadjo Cisse del Milan. Che cos'hanno in comune? Entrambi, fino allo scorso anno, giocavano in Serie B.

Il percorso di Cisse

Cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona, nell'estate del 2025si trasferisce in prestito al. Sotto la guida di Vincenzo Aquilani, il trequartista classe 2006 colleziona, prima dell'infortunio alla coscia rimediato a febbraio che ha chiuso in anticipo la sua stagione.

In appena sei mesi, dunque, Cisse è riuscito a convincere il Milan a versare 8 milioni di euro nelle casse dell'Hellas Verona per acquistare il suo cartellino. Un investimento già ampiamente ripagato dalle 5 reti realizzate nelle prime 8 uscite stagionali tra campionato ed Europa League.

La crescita di Raimondo

Il percorso diè ancora più intricato rispetto a quello di. Cresciuto nel settore giovanile del, a soli 17 anni fa il suo esordio in Serie A. A lanciarlo è stata una vecchia conoscenza rossonera:. Dopo appena 3 presenze con la maglia rossoblù, il centravanti classe 2004 inizia unTernana, Venezia, Salernitana e, infine, Frosinone.

Dopo aver trascinato i gialloblù alla promozione con 11 gol in 36 presenze, Raimondo sta conquistando anche la Serie A. Con 7 reti realizzate nelle prime 7 uscite stagionali, il 22enne originario di Ravenna è attualmente il capocannoniere del campionato. Il suo cartellino è ancora di proprietà del Bologna, che al termine della stagione deciderà se trattenerlo in rosa o monetizzare dalla sua cessione.

Il divario tra Serie B e Serie A

Pio Esposito

Alessandro Romano

Costantino Favasuli

Issa Doumbia

Nel calcio moderno, il divario trasi sta assottigliando sempre di più. Oggi, un ragazzo che fa la differenza in B, può risultare decisivo anche salendo di categoria. Ci sono diversi esempi di calciatori che hanno confermato questa teoria negli ultimi anni:

Le richieste economiche dei club di Serie B sono tutt'altro che proibitive e non è detto che un pari età, acquistato a peso doro dalla Premier League, abbia automaticamente un impatto migliore. I talenti ci sono, ma siamo in grado di riconoscerli?

Quando mancano i sodi servono le idee

Come in qualsiasi ambito, anche nel calcioI club italiani non hanno le stesse disponibilità economiche dei grandi club europei, questo è assodato. Per competere ai massimi livelli, dunque, occorre, spendere 10 milioni di euro per un ragazzo che dodici mesi dopo potrebbe valerne 50. Nessuna società della nostra penisola ha il potere di acquisto per puntare a Lamine Yamal o Kylian Mbappé, ma esistono anche altre strade per vincere. Altrimenti non esisterebbero le storie degli, deie dei