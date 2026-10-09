In giornata si è svolta la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Parma. Sollecitato da un giornalista che gli domandava se la Roma potesse essere considerata a tutti gli effetti la reale "anti-Inter" del campionato, il tecnico nerazzurro Christian Chivu ha replicato con evidente fastidio.

Chivu : "Perché si parla solo di anti-Inter e mai di anti-Milan?"

"Considerare la Roma come l'anti-Inter? E per quale motivo non parliamo dell'anti-Roma? Perché non si fa mai menzione dell'anti-Milan? O magari dell'anti-Como? Come mai ci si fissa unicamente sul trovare l'anti-Inter?".

Una domanda legittima

Il palmarès recente: 9 trofei conquistati in 6 stagioni

Stagione 20/21: Scudetto

Stagione 21/22: Coppa Italia, Supercoppa Italiana

Stagione 22/23: Coppa Italia , Supercoppa Italiana

, Stagione 23/24: Scudetto, Supercoppa Italiana

Stagione 25/26: Scudetto, Coppa Italia

Tuttavia, il quesito posto in sala stampa resta a tutti gli effetti. Per comprenderne il motivo, occorre analizzare la continuità del progetto sportivo dell’Inter, i risultati ottenuti nelle ultime stagioni e il valore complessivo della rosa a disposizione diCome primo elemento di valutazione va considerata la continuità dei risultati ottenuti dalla squadra sull'altra sponda del Naviglio. Analizzando il percorso a partire dalla stagione 2020/21,

Si tratta di un bottino di ben 9 trofei conquistati in 6 stagioni, con un bilancio di 3 successi per ciascuna competizione.

Il cammino europeo: due finali di Champions League in tre anni

Una rosa da oltre 680 milioni con doppie alternative di livello

Monte ingaggi record in Serie A

La pressione che Chivu cerca di schivare

Un altro elemento fondamentale da esaminare è ilNell'annata 22/23 l'Inter è tornata a giocarsi l'ultimo atto dellaa distanza di 13 anni dal trionfo del 2010, cedendo per 1-0 in finale contro ilA questo percorso si aggiunge la finale contro ilraggiunta nel 24/25,Bisogna inoltre tenere in considerazione ilche, secondo i dati di ‘Transfermarkt.it’, si attesta a quotaOltre ai titolari, il dato è rafforzato anche dalle opzioni disponibili in ciascun reparto, che consentono all'Inter di disporre di una rosa ampia e di qualità.Bisogna tenere in considerazione anche il. Stando alle stime elaborate da ‘Capology’ nel settembre del 2026,figura infatti come la società della Serie A con il totale degli stipendi più elevato in assoluto, pari aAlla luce di questi dati,appare dunque più come una strategia per scaricare la pressione sulla propria squadra che come una risposta legittima. Se da un lato l’allenatore cerca di preservare il gruppo evitando etichette ingombranti, dall'altro la storia recente, le cifre e la forza della rosa raccontano un'altra verità:Cercare la cosiddettanon è una provocazione giornalistica, ma la semplice constatazione di quale sia la squadra da battere in Serie A.