Una vigilia ad alto livello per l'inter di Chivu. Nella gironza di domani, i nerazzurri ospiteranno il Napoli di Allegri a San Siro, per un big match fiammeggiante. Christian Chivu, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha voluto rispondere ai recenti dibattiti legati ai big match, soffermandosi anche sul Milan di Amorim.

Milan, Chivu sicuro: "Dove lasciamo i rossoneri?"

«Vorrei capire per scontri diretti cosa si intende? Quelli con chi finisce tra le prime quattro o quelli legati alla tradizione? Perché Juventus e Milan dove li lasciamo? Li mettiamo fuori perché lo scorso anno sono arrivate lontane? Chiedo. Allegri? Lo stimo e lo apprezzo. È un vincente e ha tutto quello che noi giovani vogliamo imparare. L’anno scorso abbiamo perso, ma l’abbiamo accettato e siamo andati avanti per la nostra strada. Non giocano gli allenatori, ma le squadre».

Interpellato sul bilancio negli scontri diretti e sulle battute d'arresto prese nella scorsa stagione contro le big (soprattutto il Milan di Allegri), l'allenatore nerazzurro non ha cercato scuse, ma ha voluto ridefinire il suo percorso:

Inserendo il Milan inquilini gusto ragionamento, Chivu manda un segnale ben chiaro: la corsa Scudetto è un affare ben più ampio di un singolo scontro diretto, e sottovalutare la rivale rossonera, specie dopo il grande mercato fatto da Cardinale e Amorim, sarebbe un gravissimo errore.