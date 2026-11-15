Calvani finisce sotto ai riflettori del Milan: l'interesse dei rossoneri e il blitz degli scout
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Con la Serie A momentaneamente ferma, il Milan continua a puntare gli occhi verso il calciomercato. I rossoneri, infatti, continuano a guardarsi intorno in vista della sessione di gennaio e di giugno, con particolare attenzione al reparto difensivo.
Milan, idea CalvaniTra i profili finiti sotto i riflettori rossoneri ci sarebbe anche quello di Gabriele Calvani, giovane centrale classe 2004 attualmente in forza Frosinone ma di proprietà del Genoa. Come riferito oggi da Tuttosport, il club rossonero avrebbe manifestato molto interesse nei confronti del giovane italiano.
Non si tratterebbe soltanto di un apprezzamento, ma bensì c'è molto altro dietro: secondo varie indiscrezioni, uno scout del Milan avrebbe seguito da vicino il giovane in alcune gare del Frosinone.
Calvani, classe 2004, si sta mettendo molto in evidenza con la maglia ciociara, attirando l'attenzione di diversi osservatori grazie al proprio rendimento.
Il cartellino del calciatore appartiene ancora al Genoa, mentre il Frosinone lo ha solo preso in prestito. Questo cosa significa? Per intavolare un eventuale operazione, quindi, si dovrebbe coinvolgere anche il club ligure. Per il momento, però, si parla solamente di un semplice interesse, senza trattative concrete o colloqui vari.
Le caratteristiche tecnicheAnalizzando il punto di vista fisico, Calvani dispone di una struttura molto importante per il suo ruolo. La sua altezza (190 cm), gli permette di avere una buonissima presenza nei duelli aerei.
Tra gli aspetti da tenere sotto controllo ci sono sicuramente:
- Gioco aereo: rappresenta uno dei suoi punti di forza.
- Fisicità: possiede una struttura che gli permette di confrontarsi tranquillamente con attaccanti molto importanti.
- Esperienza: nonostante la giovane età, Calvani ha già maturato un percorso tra diversi campionati (Serie C, B, A)
- Ampi margini di crescita.
Come potrebbe giocare nel Milan di AmorimTenendo conto di tutte queste informazioni, ovviamente, la domanda spontanea e riguarda il possibile inserimento nel sistema di Rúben Amorim: come potrebbe giocare? Il tecnico portoghese ha alternato il 3-4-2-1 al 4-4-1-1, cercando soluzioni differenti in base ai vari interpreti a disposizione.
Nel 3-4-2-1 Calvani potrebbe essere inserito come braccetto destro in una difesa a tre: il suo piede naturale, ovvero il destro, rappresenterebbe un elemento molto favorevole per questa collocazione in campo. In questo tipo di modulo, ò'italiano avrebbe il compito di garantire copertura sul centrodestra e acccompagnare la pressione quando necessario.
Nell'altro modulo, ovvero nel 4-4-1-1, potrebbe essere utilizzato come uno dei due centrali della linea difensiva, un ruolo nel quale sarebbe chiamato a tenere maggiore attenzione per quanto riguarda la profondità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA