Bartesaghi titolare contro il Sassuolo? I numeri a confronto parlano chiaro: occhio alla svolta tattica

Il Milan valuta l'impiego di Bartesaghi contro il Sassuolo. Il confronto dei numeri e la svolta tattica con la difesa a quattro
Bartesaghi: "Chi mi ha impressionato di più? Gila. Amorim grande allenatore, sul ruolo ..." | PM Video
Il Milan è pronto a tornare in campo: domenica alle 18:00 c'è la sfida contro la bestia nera Sassuolo.
I dati di Davide Bartesaghi in Serie A su SofascoreEcco i dati in Serie A 2026-27 dal sito Sofascore:
- Presenze: 3
- Minuti a partita: 42
- Gol e Tiri totali: 0 / 0.0
- Assist attesi (xA): 0.43
- Tocchi di palla a partita: 31.7
- Passaggi completati: 16.0 a partita (86%)
- Palle recuperate a partita: 2.0
- Duelli totali vinti: 2.3 a partita (35%)
Numeri non molto esaltanti specialmente per un esterno di centrocampo che sulla carta dovrebbe essere più offensivo di un terzino che parte da una difesa a quattro. Ma spesso il campo dice altro: Bartesaghi ha giocato da titolare con l'Italia Under 21 contro la Polonia Under 21 completando una prestazione davvero ottima, come confermano anche i numeri.
L'exploit in Nazionale Under 21 e la svolta tattica con AmorimLe statistiche più interessanti sempre da Sofascore evidenziano il cambio di passo:
- Dribbling riusciti: 1 (1)
- Passaggi completati: 45/53 (85%) con 2 passaggi chiave
- Tocchi di palla complessivi: 88
- Contrasti / Tackle vinti: 7 (3)
- Palle recuperate: 3
- Duelli a terra vinti: 11 (9)
Numeri estremamente positivi: ovviamente incide la competizione che è più bassa rispetto alla Serie A, ma incide anche il ruolo. Da terzino sinistro Bartesaghi sembra più libero anche di testa di prendersi palloni e spazi in attacco, senza perdere posizioni e duelli in difesa.
Partendo più basso, il talento rossonero sembra essere più a suo agio e potrebbe essere perfetto per un possibile cambio tattico di Rúben Amorim. Contro il Lecce l'allenatore portoghese ha schierato il suo Milan con un 4-2-3-1 che potrebbe essere l'ideale per Bartesaghi: manca poco per il salto definitivo e il calcio offensivo di Amorim, magari con la difesa a quattro e partendo più basso, potrebbe aiutarlo. Questa è l'analisi di questa prima parte di stagione del classe 2005.
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