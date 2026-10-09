Bartesaghi titolare contro il Sassuolo? I numeri a confronto parlano chiaro: occhio alla svolta tattica

Il Milan è pronto a tornare in campo: domenica alle 18:00 c'è la sfida contro la bestia nera Sassuolo.

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I dati di Davide Bartesaghi in Serie A su Sofascore

Presenze: 3

3 Minuti a partita: 42

42 Gol e Tiri totali: 0 / 0.0

0 / 0.0 Assist attesi (xA): 0.43

0.43 Tocchi di palla a partita: 31.7

31.7 Passaggi completati: 16.0 a partita (86%)

16.0 a partita (86%) Palle recuperate a partita: 2.0

2.0 Duelli totali vinti: 2.3 a partita (35%)

si è infortunato durante la pausa per le partite delle nazionali (e potrebbe non essere al meglio per la ripresa) e a sinistra potrebbe quindi giocare Davide Bartesaghi . L'esterno italiano non ha iniziato benissimo questa stagione.Ecco i dati in Serie A 2026-27 dal sito Sofascore:

Numeri non molto esaltanti specialmente per un esterno di centrocampo che sulla carta dovrebbe essere più offensivo di un terzino che parte da una difesa a quattro. Ma spesso il campo dice altro: Bartesaghi ha giocato da titolare con l'Italia Under 21 contro la Polonia Under 21 completando una prestazione davvero ottima, come confermano anche i numeri.

L'exploit in Nazionale Under 21 e la svolta tattica con Amorim

Dribbling riusciti: 1 (1)

1 (1) Passaggi completati: 45/53 (85%) con 2 passaggi chiave

45/53 (85%) con 2 passaggi chiave Tocchi di palla complessivi: 88

88 Contrasti / Tackle vinti: 7 (3)

7 (3) Palle recuperate: 3

3 Duelli a terra vinti: 11 (9)

Le statistiche più interessanti sempre da Sofascore evidenziano il cambio di passo:

Numeri estremamente positivi: ovviamente incide la competizione che è più bassa rispetto alla Serie A, ma incide anche il ruolo. Da terzino sinistro Bartesaghi sembra più libero anche di testa di prendersi palloni e spazi in attacco, senza perdere posizioni e duelli in difesa.

Partendo più basso, il talento rossonero sembra essere più a suo agio e potrebbe essere perfetto per un possibile cambio tattico di Rúben Amorim. Contro il Lecce l'allenatore portoghese ha schierato il suo Milan con un 4-2-3-1 che potrebbe essere l'ideale per Bartesaghi: manca poco per il salto definitivo e il calcio offensivo di Amorim, magari con la difesa a quattro e partendo più basso, potrebbe aiutarlo. Questa è l'analisi di questa prima parte di stagione del classe 2005.