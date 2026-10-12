Gonçalo Ramos a secco anche contro il Sassuolo: c'è un fattore chiave da risolvere

Il Milan fa fatica dopo il Lecce. L'analisi dei numeri di Gonçalo Ramos e l'allarme di Amorim e Rabiot: "Dobbiamo riempire l'area con più uomini"
Sassuolo-Milan 1-1, i tifosi: "Vergognosi, che sofferenza". Chukwueze il più criticato sui social
Il Milan non riesce ad andare oltre il pareggio esterno contro il Sassuolo e Amorim non trova continuità di risultati dopo la vittoria interna contro il Lecce. Soliti problemi per il Diavolo con Gonçalo Ramos che è sembrato ancora troppo isolato.
- Gol: 0
- Expected Goals (xG): 0.44
- Assist: 0
- Expected Assists (xA): 0.03
- Tiri totali: 4
- Tiri in porta: 2
- Grandi occasioni fallite: 1
- Tocchi: 35
- Passaggi nella metà campo avversaria (accurati): 9/13 (69%)
Qualche tiro in più e l'occasione mancata sul cross di Chukwueze nel primo tempo dove il portoghese non è riuscito bene a schiacciare di testa una palla molto interessante. Tolta quell'occasione però Ramos non ha avuto grandi palloni da giocare ed è la differenza maggiore rispetto a quanto abbiamo visto nelle partite con il Portogallo in cui ha avuto più spazio da attaccare e in cui veniva innescato di più in area di rigore e in profondità.
L'allarme di Amorim e Rabiot sui problemi tattici del MilanL'aveva detto Amorim alla vigilia della partita, lo ha ribadito Rabiot nel post: il Milan deve occupare l'area di rigore avversaria con più calciatori, deve migliorare assolutamente sotto questo aspetto altrimenti sarà sempre complicato creare azioni e occasioni da rete.
Sempre dal sito Sofascore sono 97/134 i passaggi nel terzo finale del campo per il Milan con 28 tocchi nell'area di rigore avversaria che spesso è rimasta vuota. Senza il giusto supporto tutti farebbero fatica ed è normale che anche Ramos non riesca a lasciare ancora il suo graffio in questa squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA