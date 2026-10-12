Infortunio di Gabbia: soluzioni interne o svincolati. Ecco come può cambiare la difesa del Milan

Difesa del Milan corta dopo lo stop di Gabbia. Analisi delle soluzioni interne per Amorim con Terracciano, Diawara e Tomori, in attesa del mercato invernale
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Con l'infortunio di Matteo Gabbia (che sembra poter essere molto grave) il Milan dovrà ripensare in fretta alla sua difesa. Che sia un reparto a tre o a quattro, Ruben Amorim ha bisogno di trovare soluzioni perché con le tantissime partite in programma i rossoneri rischiano di essere troppo corti in questo momento.
Le soluzioni interne per la difesa di Ruben AmorimIniziamo con le soluzioni già presenti in casa:
- Filippo Terracciano: ha già giocato nella difesa a tre da braccetto contro il Benfica. Difficile vederlo da centrale in un reparto a quattro, ma potrebbe tranquillamente giocare terzino destro con Mario Gila che si trasferirebbe nei due centrali del reparto.
- Diawara: l'altro nome nelle gerarchie è il giovane arrivato in estate che non ha ancora giocato un minuto in stagione. Verrà quasi sicuramente chiamato in causa da questo momento viste le tantissime partite.
- Tomori: anche lui deve ancora esordire in stagione ed è stato reintegrato all'ultimo secondo proprio per il mancato arrivo di un altro difensore in estate. L'inglese è la soluzione esperta dalla panchina che può anche giocare come terzino destro.
Queste sono le soluzioni in casa oltre a possibili promozioni dal Milan Futuro o dalla Primavera. A questo punto sembra quasi scontato l'acquisto di un nuovo centrale sul mercato invernale.
Le opzioni dal mercato degli svincolatiCi sono opzioni dal mercato degli svincolati in questo momento? Di nomi interessanti ce ne potrebbero essere due entrambi ex Real Madrid:
- Sergio Ramos: che giocherebbe centrale.
- Jason Denayer: difensore belga che ha esperienza in Europa con il Lione e il Galatasaray. Potrebbe giocare sia centrale sia terzino.
Giocatori esperti che potrebbero dare una mano nelle rotazioni. Vedremo quale sarà il piano di Amorim e della dirigenza del Milan dopo il serio infortunio di Gabbia.
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