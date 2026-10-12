Sassuolo-Milan 1-1, un'occasione persa per il Diavolo e purtroppo anche un ritorno stregato in campo per Matteo Gabbia: il difensore rossonero era tornato titolare dopo l'inizio stagionale rallentato dal problema alla caviglia. Purtroppo il classe 1999 è uscito in lacrime e in barella durante il primo tempo della partita dopo un tentativo di recupero palla sulla linea laterale del campo.

Grazie al lavoro di Stefano Bressi, PianetaMilan può aggiornare sulla situazione del difensore rossonero: Matteo Gabbia è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Il calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato.

Da capire quindi nei prossimi giorni se sarà necessario un intervento chirurgico che potrebbe lasciare fuori dal campo Gabbia per molto tempo.

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La cronologia degli infortuni di Matteo Gabbia

Stagione 2024-25: ha dovuto fare i conti con diverse noie muscolari.

ha dovuto fare i conti con diverse noie muscolari. Stagione 2025-26: ha accusato un problema alla coscia e successivamente ha subìto l'operazione chirurgica per risolvere il problema all'ernia inguinale.

ha accusato un problema alla coscia e successivamente ha subìto l'operazione chirurgica per risolvere il problema all'ernia inguinale. Stagione attuale: l'inizio era stato rallentato dal problema alla caviglia e poi purtroppo questo brutto stop che lo vedrà fuori dal campo (con ogni probabilità) per tantissime partite.

Il difensore del Diavolo non è stato molto fortunato nelle ultime stagioni con i problemi fisici:

Anche in caso di terapia conservativa, infatti, un rientro sembra più probabile nel 2027 (stessa sorte in caso di operazione chirurgica).

Come cambia la difesa di Ruben Amorim e il mercato di gennaio

Ora starà al lavoro di Amorim : la difesa può contare solo su tre centrali che hanno giocato con continuità ovvero

Ci sarà inevitabilmente più spazio per Tomori e Diawara che ancora non hanno esordito in stagione, mentre potrà essere molto utile anche Filippo Terracciano che può giocare sia come terzino destro, sia come braccetto della difesa a tre.

A gennaio, con ogni probabilità, il Milan interverrà sul mercato con le voci su Gonçalo Inácio che non si sono mai del tutto fermate. Tutta la redazione di PianetaMilan augura una pronta guarigione a Matteo Gabbia.