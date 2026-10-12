Il Milan scopre un Moreira totale col Sassuolo, ma Amorim deve lavorare su un difetto

Diego Moreira è l'arma totale del Milan contro il Sassuolo. Tutti i dati Sofascore e il dettaglio tattico da correggere per spaccare nei piani di Amorim
Sassuolo-Milan 1-1, i tifosi: "Vergognosi, che sofferenza". Chukwueze il più criticato sui social
Il Milan non riesce a dare continuità alla bella vittoria contro il Lecce e si ferma contro la bestia nera Sassuolo. Un 1-1 che sa di beffa per il Diavolo. Chi è stato quasi sempre al centro del gioco offensivo del Milan è stato Diego Moreira, schierato dal primo minuto come esterno di centrocampo del 4-4-1-1 rossonero.
- Gol: 0
- Goal attesi (xG): 0.09
- Assist: 0
- Assist previsti (xA): 0.39
- Grandi occasioni create: 1
- Passaggi chiave: 2
- Tiri totali: 2
- Tiri in porta: 1
- Passaggi precisi: 44/52 (85%)
- Tocchi: 84
- Dribbling (riusciti): 7 (4)
- Recuperi: 8
- Duelli a terra (vinti): 14 (8)
- Duelli aerei (vinti): 1 (1)
L'analisi tattica della partita di Diego MoreiraMoreira è stato sempre al centro delle azioni offensive del Milan ed è stato decisamente tra i più pericolosi per la difesa del Sassuolo, sia giocando esterno di centrocampo sia da terzino sinistro quando è entrato Modric in campo. L'esterno belga ha uno sprint eccezionale e riesce a saltare l'avversario nel breve creando superiorità numerica per il Diavolo.
Deve però migliorare in un fattore: la scelta finale. Spesso contro il Sassuolo si è creato spazio riuscendo con la sua qualità e le sue doti a superare il marcatore. Talvolta però si incaponisce troppo con la giocata personale e tende a voler fare di più di quello necessario, sbagliando la scelta finale che possa portare al tiro o all'assist.
Basta poco per migliorare questo piccolo dettaglio, ma Moreira è un'arma offensiva che il Milan non può permettersi di lasciare in panchina. Il belga può giocare su entrambe le fasce e non ha rischiato molto in difesa anche quando è stato schierato da terzino basso. Vedremo come verrà gestito da Ruben Amorim in questo mese di ottobre che sarà ricco di partite fino alla prossima pausa prevista a novembre.
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