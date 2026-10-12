Diego Moreira è l'arma totale del Milan contro il Sassuolo. Tutti i dati Sofascore e il dettaglio tattico da correggere per spaccare nei piani di Amorim

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Sassuolo-Milan 1-1, le reazioni social dei tifosi rossoneri

Sassuolo-Milan 1-1, i tifosi: "Vergognosi, che sofferenza". Chukwueze il più criticato sui social

Il Milan non riesce a dare continuità alla bella vittoria contro il Lecce e si ferma contro la bestia nera Sassuolo. Un 1-1 che sa di beffa per il Diavolo. Chi è stato quasi sempre al centro del gioco offensivo del Milan è stato Diego Moreira, schierato dal primo minuto come esterno di centrocampo del 4-4-1-1 rossonero.

Ecco i suoi dati dal sito di Sofascore:

  • Gol: 0
  • Goal attesi (xG): 0.09
  • Assist: 0
  • Assist previsti (xA): 0.39
  • Grandi occasioni create: 1
  • Passaggi chiave: 2
  • Tiri totali: 2
  • Tiri in porta: 1
  • Passaggi precisi: 44/52 (85%)
  • Tocchi: 84
  • Dribbling (riusciti): 7 (4)
  • Recuperi: 8
  • Duelli a terra (vinti): 14 (8)
  • Duelli aerei (vinti): 1 (1)

L'analisi tattica della partita di Diego Moreira

Moreira è stato sempre al centro delle azioni offensive del Milan ed è stato decisamente tra i più pericolosi per la difesa del Sassuolo, sia giocando esterno di centrocampo sia da terzino sinistro quando è entrato Modric in campo. L'esterno belga ha uno sprint eccezionale e riesce a saltare l'avversario nel breve creando superiorità numerica per il Diavolo.
Il Milan scopre un Moreira totale col Sassuolo, ma Amorim deve lavorare su un difetto

Deve però migliorare in un fattore: la scelta finale. Spesso contro il Sassuolo si è creato spazio riuscendo con la sua qualità e le sue doti a superare il marcatore. Talvolta però si incaponisce troppo con la giocata personale e tende a voler fare di più di quello necessario, sbagliando la scelta finale che possa portare al tiro o all'assist.

Basta poco per migliorare questo piccolo dettaglio, ma Moreira è un'arma offensiva che il Milan non può permettersi di lasciare in panchina. Il belga può giocare su entrambe le fasce e non ha rischiato molto in difesa anche quando è stato schierato da terzino basso. Vedremo come verrà gestito da Ruben Amorim in questo mese di ottobre che sarà ricco di partite fino alla prossima pausa prevista a novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti