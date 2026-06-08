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Bartesaghi debutta con l’Italia: ecco i suoi dati. Per il Milan ulteriore conferma | PM

Bartesaghi debutta con l'Italia: ecco i suoi dati. Per il Milan ulteriore conferma | PM
Il Milan riparte da Davide Bartesaghi dopo l'esordio positivo con l'Italia: i dati statistici Opta e il ruolo tattico nel possibile nuovo ciclo di Oliver Glasner
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha chiuso la stagione totalizzando soli 10 punti in 10 partite: un crollo verticale che ha escluso i rossoneri dalla prossima edizione della Champions League, avendo chiuso il campionato al quinto posto. Un anno particolare quello dei rossoneri come è stato particolare il primo anno da titolare di Davide Bartesaghi. Il terzino classe 2005 ha vissuto tutta la sua carriera in rossonero, attraversando i vari step del settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra e dimostrandosi meritevole di giocare dal primo minuto. Partito alla grande, anche Bartesaghi è calato nella seconda metà della stagione. Il terzino ha esordito con l'Italia maggiore dopo aver bene impressionato con l'Under 21.

Debutto per Bartesaghi con l'Italia: i suoi numeri

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La redazione di Pianeta Milan ha chiesto i dati delle prime due partite con la Nazionale maggiore di Davide Bartesaghi. Ecco come ha giocato il terzino rossonero contro il Lussemburgo e la Grecia grazie al lavoro di Opta e Sofascore.

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Contro il Lussemburgo:

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  • Minuti giocati 89.

  • Passaggi chiave: 3.

  • Passaggi lunghi: 7/7.

  • Tiri (In Porta): 1 (0).

  • Duelli vinti: 4/8.

  • Intercetti: 1.

  • Tiri bloccati: 2.

  • Palloni recuperati: 6.

    • Contro la Grecia:

    —  

  • Minuti giocati 90'.

  • Occasioni create: 1.

  • Passaggi chiave: 2.

  • Passaggi lunghi: 1/3.

  • Duelli vinti: 4/6.

  • Intercetti: 1.

  • Salvataggi: 2.

  • Palloni recuperati: 4.

    • Futuro importante per i rossoneri

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    Prestazioni sicuramente più che positive per il terzino rossonero che resta centrale nel progetto del nuovo Milan, a prescindere da chi sarà l'allenatore del nuovo ciclo che ha in testa Gerry Cardinale (qui tutte le notizie). Bartesaghi è la dimostrazione che il progetto Milan Futuro può funzionare ed è un patrimonio importantissimo per il club. Oltretutto può garantire una certa varietà tattica: può giocare come esterno di centrocampo in caso di difesa a tre e può giocare terzino in una difesa a quattro senza problemi. Andiamo ancora per ipotesi: in caso di arrivo di Glasner, Bartesaghi sarebbe molto importante. Nel 3-4-2-1 dell'allenatore austriaco, Bartesaghi giocherebbe largo a sinistra con il doppio compito di inserirsi sia in attacco, sia di tornare in difesa quando la squadra deve coprirsi. Anche con l'Italia Bartesaghi dimostra ulteriormente di essere un giocatore prontissimo per il Milan.

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