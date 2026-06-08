Contro il Lussemburgo:—
Contro la Grecia:—
Futuro importante per i rossoneri—
Prestazioni sicuramente più che positive per il terzino rossonero che resta centrale nel progetto del nuovo Milan, a prescindere da chi sarà l'allenatore del nuovo ciclo che ha in testa Gerry Cardinale (qui tutte le notizie). Bartesaghi è la dimostrazione che il progetto Milan Futuro può funzionare ed è un patrimonio importantissimo per il club. Oltretutto può garantire una certa varietà tattica: può giocare come esterno di centrocampo in caso di difesa a tre e può giocare terzino in una difesa a quattro senza problemi. Andiamo ancora per ipotesi: in caso di arrivo di Glasner, Bartesaghi sarebbe molto importante. Nel 3-4-2-1 dell'allenatore austriaco, Bartesaghi giocherebbe largo a sinistra con il doppio compito di inserirsi sia in attacco, sia di tornare in difesa quando la squadra deve coprirsi. Anche con l'Italia Bartesaghi dimostra ulteriormente di essere un giocatore prontissimo per il Milan.
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