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Milan, Bartesaghi: “Debutto in Nazionale? Emozione incredibile”, poi il retroscena su Donnarumma

Davide Bartesaghi
Il debutto in Nazionale, il rapporto con CT Silvio Baldini e quell'aneddoto su Gianluigi Donnarumma: il laterale del Milan Davide Bartesaghi si racconta
Redazione PM

Intercettato dai colleghi di 'Sky Sport' al Festival della Serie A 2026 che si sta tenendo a Parma, Davide Bartesaghi ha raccontato l'emozione provata nel momento dell'esordio con l'Italia. In occasione delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, infatti, il CT Silvio Baldini ha deciso di portare la sua Under 21 in Nazionale Maggiore. Una scelta forte, presa in un momento molto complicato per il sistema calcio italiano.

Milan, la stagione di Bartesaghi

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Complice l'impatto complicato di Estupinan con la Serie A, Bartesaghi si è ritrovato catapultato in Prima Squadra. Massimiliano Allegri gli ha dato fiducia da subito e lo ha continuato a schierare anche nei momenti più complicati, come testimoniano le 33 presenze complessive per un totale di 2536 minuti in campo. L'apice della sua stagione resta la prestazione a San Siro contro il Sassuolo: doppietta e una partita indimenticabile. Il debutto in Nazionale è solo la ciliegina sulla torta di un percorso di crescita che è ancora all'inizio.

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Milan, Bartesaghi racconta l'emozione del debutto in Nazionale

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Bartesaghi ha iniziato l'intervista tornando proprio sul match contro il Lussemburgo. Il laterale del Milan classe 2005 ha provato a trasmettere l'emozione provata al momento dell'esordio con la maglia azzurra. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

"Il debutto è stato un'emozione incredibile per me e per molti miei compagni di squadra. Raggiungere questo importante traguardo tutti insieme è stato bellissimo. Del resto, ci conoscevamo già tutti da prima di questa esperienza".

Il rapporto con Baldini e Donnarumma

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Successivamente, il laterale rossonero ha svelato alcuni aneddoti sul suo rapporto con il CT Silvio Baldini e su quello con l'ex portiere del Milan Giangluigi Donnarumma.

"Baldini ci è molto vicino, esattamente come il mister e tutto lo staff tecnico. Ci trasmette una grande serenità. Il suo consiglio è di scendere in campo con la mente libera e fare quello che sappiamo fare. Ho avuto anche modo di conoscere Gigio Donnarumma in passato. Ho fatto un allenamento con lui quando ero piccolissimo e probabilmente non se ne ricorderà. È davvero una persona d'oro e gli voglio molto bene".

La gestione dei giovani e la pazienza

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Bartesaghi ha concluso il suo intervento con un'analisi sui giovani talenti in rampa di lancio, sottolineando come la pazienza e il giusto spazio siano criteri fondamentali per la consacrazione.

"La gente deve imparare ad aspettarci e a concederci il giusto spazio. In questo percorso il tempo e la pazienza sono due fattori fondamentali. Successivamente spetta a noi dimostrare il nostro reale valore sul terreno di gioco".

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