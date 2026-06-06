Intercettato dai colleghi di 'Sky Sport' al Festival della Serie A 2026 che si sta tenendo a Parma, Davide Bartesaghi ha raccontato l'emozione provata nel momento dell'esordio con l'Italia. In occasione delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, infatti, il CT Silvio Baldini ha deciso di portare la sua Under 21 in Nazionale Maggiore. Una scelta forte, presa in un momento molto complicato per il sistema calcio italiano.

Milan, la stagione di Bartesaghi

Complice l'impatto complicato di Estupinan con la Serie A, Bartesaghi si è ritrovato catapultato in Prima Squadra. Massimiliano Allegri gli ha dato fiducia da subito e lo ha continuato a schierare anche nei momenti più complicati, come testimoniano le 33 presenze complessive per un totale di 2536 minuti in campo. L'apice della sua stagione resta la prestazione a San Siro contro il Sassuolo: doppietta e una partita indimenticabile. Il debutto in Nazionale è solo la ciliegina sulla torta di un percorso di crescita che è ancora all'inizio.