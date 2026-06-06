Milan, Bartesaghi racconta l'emozione del debutto in Nazionale—
Bartesaghi ha iniziato l'intervista tornando proprio sul match contro il Lussemburgo. Il laterale del Milan classe 2005 ha provato a trasmettere l'emozione provata al momento dell'esordio con la maglia azzurra. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.
"Il debutto è stato un'emozione incredibile per me e per molti miei compagni di squadra. Raggiungere questo importante traguardo tutti insieme è stato bellissimo. Del resto, ci conoscevamo già tutti da prima di questa esperienza".
Il rapporto con Baldini e Donnarumma—
Successivamente, il laterale rossonero ha svelato alcuni aneddoti sul suo rapporto con il CT Silvio Baldini e su quello con l'ex portiere del Milan Giangluigi Donnarumma.
"Baldini ci è molto vicino, esattamente come il mister e tutto lo staff tecnico. Ci trasmette una grande serenità. Il suo consiglio è di scendere in campo con la mente libera e fare quello che sappiamo fare. Ho avuto anche modo di conoscere Gigio Donnarumma in passato. Ho fatto un allenamento con lui quando ero piccolissimo e probabilmente non se ne ricorderà. È davvero una persona d'oro e gli voglio molto bene".
La gestione dei giovani e la pazienza—
Bartesaghi ha concluso il suo intervento con un'analisi sui giovani talenti in rampa di lancio, sottolineando come la pazienza e il giusto spazio siano criteri fondamentali per la consacrazione.
"La gente deve imparare ad aspettarci e a concederci il giusto spazio. In questo percorso il tempo e la pazienza sono due fattori fondamentali. Successivamente spetta a noi dimostrare il nostro reale valore sul terreno di gioco".
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