In questo scenario arriva Zlatan Ibrahimovic , il cui pensiero potrebbe risultare decisivo. Voci vicine all'ambiente parlano di uno Zlatan che potrebbe spingere il club a pagare, proprio perchè i rapporti con Allegri sono già molto tesi, facendolo rimanere inattivo e senza farlo sedere sulla poltrona azzurra di De Laurentiis .

Il rischio tribunale

La tensione è già molto alta e, di conseguenza, la risoluzione amichevole sembrerebbe essere molto lontana. Allegri, infatti, avrebbe manifestato la volontà di procedere per vie legali e giudiziarie contro il Milan, contestando la validità del licenziamento arrivato prima con un comunicato e poi riferito a lui tramite PEC.