Davanti invece, l'entourage di Allegri, guidato da Branchini, non vuole fare sconti, chiedendo una cifra vicina ai 5 milioni di euro come buonuscita. Al momento, pero, le parole ufficiali negano l'esistenza di una trattativa legata a chiudere definitivamente il rapporto.
In questo scenario arriva Zlatan Ibrahimovic, il cui pensiero potrebbe risultare decisivo. Voci vicine all'ambiente parlano di uno Zlatan che potrebbe spingere il club a pagare, proprio perchè i rapporti con Allegri sono già molto tesi, facendolo rimanere inattivo e senza farlo sedere sulla poltrona azzurra di De Laurentiis.
Il rischio tribunale—
La tensione è già molto alta e, di conseguenza, la risoluzione amichevole sembrerebbe essere molto lontana. Allegri, infatti, avrebbe manifestato la volontà di procedere per vie legali e giudiziarie contro il Milan, contestando la validità del licenziamento arrivato prima con un comunicato e poi riferito a lui tramite PEC.
mentre Allegri avrebbe già iniziato a pianificare il mercato con Manna, il problema legati ai rossoneri potrebbe protrarsi davvero a lungo, rovinando un bellissimo legame che ha scritto pagina recenti del club rossonero.
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