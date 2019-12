Pioli: “Ibrahimovic? Il suo apporto alla squadra sarà fondamentale”

CALCIOMERCATO MILAN – Stefano Poli, tecnico del Milan, nell’intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

“E’ un guerriero, un leader, un giocatore carismatico che ha grande senso della responsabilità e grande voglia di vincere. Sarà di stimolo per tutta la squadra, il suo apporto sarà fondamentale. Essendo la squadra più giovane del campionato qualche limite a livello di cattiveria agonistica l’abbiamo riscontrato. Ibra è quel tipo di giocatore, di persona e di leader che potrà aiutarci a colmarlo. Ringrazio la proprietà. Gazidis, Maldini, Boban e Massara hanno lavorato tanto durante le feste”.

“Sa fare tutto, sa mandare in gol i compagni, sa occupare bene l’area, saprà essere il punto di riferimento della nostra fase offensiva – prosegue Pioli -. L’ho sentito al telefono, è molto carico, non vede l’ora di allenarsi con noi, come io di averlo. Cosa mi ha detto al telefono? Gli ho dato il benvenuto, si è informato sulle condizioni della squadra, sui prossimi allenamenti, sulle prossime situazioni da affrontare. Mi ha detto: mister stai tranquillo che sto bene”. Intanto un calciatore è sempre più vicino al Milan, continua a leggere >>>

