Calciomercato Milan – Accordo con il Barcellona per Todibo: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web della redazione di ‘Sport Mediaset‘, Milan e Barcellona hanno trovato l’accordo per il trasferimento, in rossonero, del difensore centrale francese Jean-Clair Todibo, classe 1999.

L’intesa è stata trovata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (ma c’è anche, come ‘MilanNews.it‘, parla semplicemente di diritto di riscatto, n.d.r.), per un totale di 20 milioni di euro.

Manca ancora, però, l’accordo tra il Milan e Todibo: nell’ambiente rossonero, comunque, filtra ottimismo in tal senso. Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno individuato nell’ex Tolosa il calciatore da affiancare, nel cuore della retroguardia, al capitano Alessio Romagnoli.

Todibo, per ora, non ha ancora detto sì al Milan in quanto ha tante offerte sul piatto: lo cercano, in Premier League, Manchester United ed Everton e, in Bundesliga, varie squadre, soprattutto il Bayer Leverkusen.

Il Milan, comunque, continua a lavorare su Todibo con fiducia, in quanto forte del patto con il Barça. Nel frattempo, però, potrebbe essere ceduto nella Liga spagnola uno dei top player rossoneri: per le ultime, continua a leggere >>>

