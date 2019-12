Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Atlético Madrid su Piatek: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – L’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone, come noto, ha raggiunto un accordo, in vista della stagione 2020-2021, con l’attaccante uruguaiano Edinson Cavani, classe 1987, che si svincolerà dal PSG a parametro zero dal prossimo 1° luglio.

I ‘Colchoneros‘, però, visto l’infortunio di Diego Costa, hanno bisogno di un attaccante subito, nel mese di gennaio e non è detto che i francesi lascino andare lo stesso Cavani con mesi di anticipo sulla scadenza naturale del suo contratto. Ecco perché, secondo quanto riferito dal popolare quotidiano sportivo iberico ‘AS‘, l’Atlético Madrid sta valutando qualche centravanti.

Primo su tutti, Krzysztof Piatek, classe 1995, attaccante polacco autore di 4 gol in 17 gare in questa prima parte di stagione con il Milan, che, dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, rischia di non trovare più spazio nell’undici titolare rossonero. L’Atlético Madrid, però, vorrebbe Piatek in prestito secco e non acquistarlo a titolo definitivo. Non è detto che il Milan acconsenta a queste condizioni.

La squadra della Capitale spagnola, però, sta valutando anche altri nomi oltre a quello di Piatek: nella lista, ha riportato ‘AS‘, figurano anche un ex milanista, Patrick Cutrone, classe 1998, in forza al Wolverhampton ed in trattativa anche con la Fiorentina; Dries Mertens (1987, Napoli); Cédric Bakambu (1991, Beijing Guoan) e Paco Alcácer (1993, Borussia Dortmund).

Intanto, proprio il BVB ha ufficializzato l’acquisto, dal RB Salisburgo, della stella emergente del calcio europeo, Erling Braut Haaland, classe 2000, autore già di 28 gol in questa prima parte della stagione. Per le cifre ufficiali dell’affare, continua a leggere >>>

