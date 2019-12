Calciomercato Milan – Ibrahimovic #IZBack: i suoi migliori gol di testa (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, nuovo attaccante del Milan, nel suo precedente biennio in rossonero (2010-2012), ha segnato 56 reti in 85 gare. Vediamo, in questo video pubblicato dal club meneghino sui propri canali social ufficiali, i più belli fatti di testa.

Intanto ha parlato di Ibrahimovic anche il suo ex compagno di squadra nel Milan, Antonio Cassano, ai microfoni di ‘Sky Sport‘: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

