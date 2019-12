Cassano: “Mi aspettavo il ritorno di Ibrahimovic al Milan: farà la differenza”

NEWS MILAN – Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Cassano:

Sull’Inter di Antonio Conte: “Da fine agosto dico che l’Inter vincerà lo Scudetto. ConteE’ un allenatore che ti porta 15-20 punti, un fuoriclasse. Accende il fuoco nei calciatori”.

Sui singoli nerazzurri: “Romelu Lukaku? Non pensavo potesse fare così bene fin da subito. Lavora molto per la squadra, parla già italiano dopo due mesi. Lautaro Martínez è un calciatore molto forte, farà parlare di lui per i prossimi 10 anni. Il merito di questa coppia è di Piero Ausilio, è stato molto bravo a portare i giocatori adatti per Conte. Sebastiano Esposito? Ha il fuoco dentro”.

Sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Mi aspettavo il suo ritorno, ho sempre detto che se fosse tornato in Italia, sarebbe tornato al Milan. Lui è molto affezionato alla città di Milano e al Milan. Dopo Ronaldo e Marco van Basten è il numero 9 più forte degli ultimi 30 anni, è un fenomeno nonostante l’età”.

Su cosa può portare Ibrahimovic ai rossoneri: “Zlatan fa rendere i compagni di squadra al 110%. L’80-85% dei suoi compagni di squadra oggi non merita di giocare nel Milan, rapportati alla storia del club. Io però sono sicuro che Ibra li farà rendere al meglio. Lui vuole che tutti in allenamento diano il massimo, altrimenti alza la voce. E quando lo fa c’è da aver paura. Ibra farà la differenza e farà rendere al massimo i suoi compagni”.

Sulla Juventus: “Maurizio Sarri ha fatto buone cose negli ultimi anni, prima però ha sempre allenato in Serie B e C. Lo ritengo un allenatore normale. La Juve oggi ha 10 punti in più grazie a Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, calciatori che in estate ha cercato di vendere. Alla Juve non vogliono giocare bene, vogliono vincere. In Champions ci sono 5-6 squadre più forti della Juve, per me è dura che riescano a trionfare. Ho grandi dubbi”.

Ibrahimovic, non appena sarà pronto, sarà titolare fisso del Milan di Stefano Pioli. Ma in quale posizione, sul campo, si muoverà l’attaccante svedese? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android