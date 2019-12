Calciomercato Milan – L’imprescindibile Ibrahimovic: titolare in ogni schema

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento tattico a Zlatan Ibrahimovic, nuovo attaccante del Milan. Lo svedese, infatti, dovrebbe essere facilitato, nel suo nuovo inserimento a Milanello, e, più precisamente, negli schemi tattici del suo prossimo allenatore, Stefano Pioli, dal fatto che, anche nella MLS, nel 2019, Ibrahimovic abbia giocato da punta centrale nel 4-3-3, modulo dal quale Pioli dovrebbe partire per iniziare a lavorare con lui.

Nell’anno solare, nel 4-3-3, Ibrahimovic ha realizzato 31 gol in 31 gare e fornito 8 assist. Ma attenzione, però, perché Ibrahimovic sarà elemento imprescindibile nel Milan almeno da gennaio a giugno 2020 e, pertanto, in qualsiasi schema che Pioli intenderà adottare per cercare di rialzare la squadra rossonera in classifica, il fuoriclasse scandinavo sarà elemento cardine. Ad esempio, qualora Pioli decida di passare al 4-3-1-2, potrebbe giocare in coppia con Krzysztof Piatek o con Rafael Leão, che potrebbero beneficiare della sua immensa classe.

Esattamente come accaduto, in Nazionale, con Marcus Berg e John Guidetti, oppure, nei Los Angeles Galaxy, con Ola Kamara (13 gol al fianco di Ibrahimovic). Anche al PSG, nonostante rapporti personali forse un po’ tesi, Edinson Cavani ha brillato e ricevuto 17 dei quasi 200 assist in carriera del poderoso colosso scandinavo. Ma Ibrahimovic giocherebbe in coppia, al Milan, con un altro attaccante anche nel 3-5-2, dove avrebbe gli stessi compiti ricoperti dall’amico Romelu Lukaku all’Inter con Antonio Conte, ovvero venire incontro al pallone, giocare di sponda e lanciare in rete il compagno.

Le abilità tecnico-tattiche di Ibrahimovic, quindi, potrebbero anche consentirgli, eventualmente, di fare un passo indietro e, anziché giocare di punta, agire da trequartista, naturalmente centrale, immediatamente dietro una prima punta di ruolo (Piatek) in un 4-2-3-1. Insomma, qualsiasi sia il ‘vestito’ del Diavolo, Ibrahimovic lo indosserà da prima stella. Nel frattempo, il Milan, sul mercato, pensa a come potergli affiancare un altro rinforzo di assoluta qualità: per le ultime, continua a leggere >>>

