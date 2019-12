Calciomercato Milan – Todibo sempre più vicino: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver ingaggiato Zlatan Ibrahimovic e sistemato l’attacco, il Milan cerca di rafforzarsi in difesa, visto l’infortunio di Leo Duarte. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno è Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona.

Todibo, che ha già debuttato a 19 anni in Champions (proprio a San Siro), mette d’accordo tutti: nonostante sia molto giovane, ha già una discreta esperienza, avendo giocato in Ligue 1 e nella Liga spagnola. Il francese ha una clausola rescissoria da 150 milioni, ma ovviamente Milan e Barcellona si accorderanno probabilmente per un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra pari a 20 milioni di euro. Manca ancora l’intesa con il calciatore, ma c’è ottimismo in casa rossonera per la fumata bianca.

La trattativa è condotta da Paolo Maldini, che sta parlando costantemente con Eric Abidal, direttore dell’area tecnica del club spagnolo. Gli ottimi rapporti hanno permesso di avviare l’affare, con un buon margine di vantaggio rispetto alla concorrenza straniera. Nel caso in cui tutto andasse nella maniera giusta, Todibo avrebbe la possibilità di inserirsi rapidamente nel Milan, integrandosi perfettamente per caratteristiche con il capitano Romagnoli. Con due centrali così e Donnarumma in porta la difesa rossonera poggerebbe su tre pilastri che fanno 64 anni in tutto: a farne le spese sarebbe Musacchio, andato in totale difficoltà contro l’Atalanta (anche per un problema fisico). Intanto il Milan pensa di cedere Piatek. Ecco il suo possibile sostituto a sorpresa, continua a leggere >>>

