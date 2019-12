Calciomercato Milan – Rispunta l’idea Petagna al posto di Piatek

CALCIOMERCATO MILAN – Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, tornato al Milan a distanza di sette anni dalla cessione forzata al Paris Saint-Germain, da capire c’è cosa ne sarà di Krzysztof Piatek. Il polacco finora non ha brillato e non è certo che i rossoneri giochino a due punte davanti. Il polacco non può fare la riserva e quindi potrebbe partire in prestito per ritrovare lo smalto dei tempi migliori, finchè in rossonero resterà Zlatan. A quel punto, però, il Milan dovrebbe prendere un altro centravanti che possa eventualmente sostituire lo svedese. Secondo il CorSera, per questo, è tornato di moda il nome di Andrea Petagna, attaccante della SPAL, che costa circa 18 milioni. Sarebbe anche per lui un ritorno. Intanto Suso vicino alla cessione… Continua a leggere >>>

