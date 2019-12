Calciomercato Milan – Piatek cedibile in prestito. Piace alla Fiorentina, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola ha spiegato che, con il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, inevitabilmente verranno stravolte le gerarchie e modificati gli equilibri finora visti a Milanello. Con l’allenatore Stefano Pioli ed i dirigenti dell’area tecnica che saranno chiamati ad una serie di scelte importanti tra campo e calciomercato invernale.

Chi rischia il posto nel nuovo Milan di Ibrahimovic è Sicuramente Krzysztof Piatek: dopo Bologna-Milan sembrava ritrovato, ma le successive partite hanno dimostrato come, in realtà, il polacco non sia mai uscito dalla crisi. Al Milan è considerato cedibile, se non altro in prestito, perché appare impossibile chi, oggi, versi al club di Via Aldo Rossi i 35 milioni di euro pagati un anno fa per strapparlo al Genoa. Trovargli una sistemazione, però, non sarà semplice, in quanto Piatek ha già rifiutato il ritorno in rossoblu e perché la pista Fiorentina, ad oggi, non appare poi così calda …

Del possibile approdo di Piatek in maglia viola ha parlato, nelle ultime ore, anche il direttore sportivo del club gigliato, Daniele Pradè: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

