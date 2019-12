Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (29/12/2019)

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Dominik Paris, campione di sci alpino, vittorioso a Bormio, ma c’è spazio anche per il calcio. Si parla della voglia di Arturo Vidal di lasciare Barcellona per vestire la maglia dell’Inter, pronta ad alzare la propria offerta economica ai blaugrana fino a 15 milioni di euro per acquistare il centrocampista cileno. Quindi, spazio al mercato, con il Napoli vicino a Stanislav Lobotka, il Genoa che ha chiuso per il ritorno di Mattia Perin dalla Juventus, il Milan che, ingaggiato Zlatan Ibrahimovic, potrebbe scaricare lo spagnolo Jesús Suso anziché il portoghese Rafael Leão e, infine, attenzione alle parole di Cristiano Ronaldo, il quale ha dichiarato di voler ancora vincere per almeno altri due anni.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA