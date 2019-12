Calciomercato Milan – Centrocampo, prende quota l’ipotesi Lobotka

CALCIOMERCATO MILAN – Non soltanto Zlatan Ibrahimovic nella testa dei dirigenti del Milan per rinforzare la squadra rossonera in vista della sessione invernale di calciomercato.

Per quanto concerne il centrocampo, infatti, il club di Via Aldo Rossi starebbe pensando a Stanislav Lobotka, classe 1994, regista slovacco, ambidestro, in forza al Celta Vigo, nella Liga spagnola, dal luglio 2017.

Su Lobotka, valutato 25 milioni di euro dalla società galiziana nonostante la clausola rescissoria di 50 (il calciatore è sotto contratto fino al 30 giugno 2023, n.d.r.), piace anche al Napoli, che avrebbe già pronta un’offerta di 18-20 milioni per portarlo in Italia.

Il Milan, al contrario dei partenopei, non ha ancora preso contatti con il Celta Vigo per Lobotka, su cui, dunque, il Napoli resta in vantaggio anche perché i rossoneri, per il calciatore, vorrebbero muoversi sulla strada di un prestito con obbligo di riscatto e non di acquisto a titolo definitivo. Per conoscere meglio Lobotka, continua a leggere >>>

