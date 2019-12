Calciomercato Milan – Tre squadre all’assalto di Piatek: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sport Mediaset‘, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbe fare i bagagli il polacco Krzysztof Piatek, classe 1995, appena 4 gol in 17 presenze stagionali, di cui ben 3 realizzati su calcio di rigore.

I rossoneri stanno prendendo in considerazione varie offerte per Piatek, senza porre veti ad una possibile cessione del ‘Pistolero‘: al momento i club che si sono mossi con maggiore convinzione sono tre: il RB Lipsia, pronto a ripiegare su Piatek in caso di cessione al Chelsea di Timo Werner; il Bologna, a caccia di un attaccante (puntano anche Musa Barrow dell’Atalanta), e, infine, la Fiorentina, praticamente da inizio stagione senza una prima punta in rosa.

E proprio i viola stanno sondando in queste ore il terreno con il Milan. Giuseppe Iachini sarebbe più che felice di avere a disposizione Piatek, ma la trattativa con Paolo Maldini e Zvonimir Boban è tutto tranne che semplice. Il nodo, come sempre, è la formula dell’eventuale accordo: il Milan ha pagato Piatek 35 milioni un anno esatto fa. E’ evidente che non possa permettersi minusvalenze e, quindi, non potrà scendere sotto i 30 milioni (considerato l’ammortamento).

La Fiorentina, d’altro canto, non può permettersi di sborsare quella cifra “sull’unghia” e sta provando a spingere per un prestito con diritto di riscatto. Soluzione che i rossoneri prendono in considerazione ma non gradirebbero particolarmente. Per quanto riguarda, invece, ulteriori operazioni in entrata, c’è da segnalare l’interesse del Milan per un obiettivo di mercato del Napoli: per le ultime news, continua a leggere >>>

