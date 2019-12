Calciomercato Milan – Piatek, futuro da valutare dopo l’arrivo di Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha rinforzato il proprio attacco con l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic, ma bisognerà valutare anche la situazione di Krzysztof Piatek.

Il polacco deve ritrovarsi e dunque potrebbe andare a giocare con continuità in qualche altra squadra italiana: nelle ultime ore si sono fatte avanti Fiorentina e Genoa, che hanno proposto un prestito, ma Piatek non sembra intenzionato ad accettare. Il centravanti potrebbe recidere comunque di rimanere e giocarsi le sue carte, nonostante l’arrivo dello svedese. Ibrahimovic è comunque un vero e proprio affare anche per gli sponsor. Ecco i numeri, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android