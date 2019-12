Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Siviglia su Suso”. Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo ininterrottamente titolare del Milan dalla stagione 2016-2017, potrebbe tornare a giocare in patria, nella Liga spagnola, nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riferito da ‘El Gol Digital‘, infatti, Monchi, direttore sportivo del Siviglia, che aveva già lavorato la scorsa estate portare il numero 8 rossonero alla corte di Julen Lopetegui, sta tornando all’assalto del club di Via Aldo Rossi per regalare Suso al suo tecnico e, magari, tentare di insidiare il duopolio di Barcellona e Real Madrid in testa al campionato.

I tentativi di qualche mese fa di Monchi per Suso non ebbero gli effetti sperati perché, all’epoca, il Milan tolse il nativo di Cadice dal mercato per via della volontà dell’ormai ex tecnico Marco Giampaolo di schierarlo da trequartista nel 4-3-1-2. Ora, però, le cose sono cambiate e, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, anche alla luce di un possibile cambio di modulo per il Milan, Suso potrebbe essere ceduto.

Lo stesso giocatore vorrebbe tornare a giocare in Liga per avere maggiori chances di essere convocato con la Nazionale spagnola di Luis Enrique, dal cui giro sembra essere uscito ormai da qualche tempo. Suso è sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2022 e, nel suo contratto, è inserita una clausola rescissoria, valida soltanto per l’estero e solo fino al 15 luglio di ogni anno, di 38 milioni di euro.

Considerando, però, come dalla sua cessione il Milan possa ricavare una plusvalenza totale, ossigeno vero per le casse del club rossonero, Suso potrebbe finire al Siviglia anche con un piccolo sconto, ovvero per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Nel frattempo, il Milan è ad un passo dal definire la sua prima cessione nel mercato invernale: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android