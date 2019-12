Calciomercato Milan – Di Marzio e Pedullà: “Borini verso il Genoa”

CALCIOMERCATO MILAN – Tanto Gianluca Di Marzio quanto Alfredo Pedullà, giornalisti esperti di calciomercato, ritengono che Fabio Borini, classe 1991, attaccante italiano che, in questa stagione, ha totalizzato appena 70′ in 2 presenze ad agosto con il Milan (nelle partite contro Udinese e Brescia), diventerà presto un calciatore del Genoa.

Borini, che è corteggiato anche dal Crystal Palace, in Inghilterra, aveva già detto sì qualche giorno fa al club di Enrico Preziosi, ma aspettava anche rilanci dalle ‘Eagles‘ che non sono arrivati. Motivo per cui il numero 11 rossonero presto abbraccerà il suo nuovo allenatore, Davide Nicola, in rossoblu.

Ancora non si conoscono, per il momento, i dettagli del prossimo trasferimento di Borini al Genoa: il giocatore, comunque, dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo visto che è in scadenza di contratto con il Diavolo. Intanto, in casa Milan, è già scoppiata la Zlatan Ibrahimovic-mania! Continua a leggere >>>

