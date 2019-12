Calciomercato Milan – Borini aspetta una proposta dal Crystal Palace

CALCIOMERCATO MILAN – In vista della sessione invernale di calciomercato, il Milan lavora anche sul fronte uscite. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club rossonero a gennaio c’è anche Fabio Borini, appena 70′ in stagione totalizzati nello scorso mese di agosto nelle partite contro Udinese e Brescia.

Borini, come evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, attende che il Crystal Palace, compagine della Premier League inglese, gli faccia una proposta concreta. Sarebbero le ‘Eagles‘ di Roy Hodgson, infatti, la destinazione preferita da Borini, la cui moglie è inglese, per il proprio futuro professionale.

L’attaccante italiano, classe 1991, piace comunque anche al Genoa di Enrico Preziosi. Intanto, sul fronte entrate, il Milan sta stringendo i tempi per acquistare un nuovo centrocampista centrale. Un nome, in queste ore, sta prendendo il sopravvento sugli altri: per le ultime, continua a leggere >>>

