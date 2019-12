Calciomercato Milan – Genoa su Borini, ma lui vuole il Crystal Palace

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dall’edizione di ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, il Genoa è in forte pressing su Fabio Borini, classe 1991, attaccante italiano in scadenza di contratto ed in uscita dal Milan nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Il Genoa vorrebbe chiudere per Borini già nei prossimi giorni, ma il calciatore vorrebbe aspettare prima le mosse del Crystal Palace, club inglese che si è interessato a lui: Borini, la cui moglie è inglese, infatti, preferirebbe, nel caso di addio al Diavolo, tornare a giocare in Premier League. Intanto, si stringono i tempi per l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android