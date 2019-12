Calciomercato Milan – Ibrahimovic #IZBack: gol, giocate e skills (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Nella serata di venerdì il Milan ha annunciato di aver trovato un accordo con Zlatan Ibrahimovic per un contratto di 6 mesi, fino al 30 giugno 2020, con un’opzione per un’ulteriore stagione.

Il fuoriclasse svedese, classe 1981, torna, dunque, in rossonero dopo aver giocato per il Milan dal 2010 al 2012: in 85 gare, ben 56 gol messi a segno da Ibrahimovic e 24 gli assist forniti per i compagni.

Il club di Via Aldo Rossi, attraverso il proprio account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, ha portato i tifosi del Milan indietro con la memoria a quegli anni, riproponendo le migliori giocate e le più spettacolari abilità di Ibrahimovic in questo video.

Come cambierà, intanto, il Milan del 2020 tra campo e mercato dopo il nuovo avvento del poderoso bomber scandinavo? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

