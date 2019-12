Milan, Giampaolo tra i ‘100 nomi del 2019’ per ‘Repubblica’: il motivo

NEWS MILAN – Gianni Mura, giornalista di ‘Repubblica‘, ha lanciato, sul quotidiano in edicola questa mattina, la rubrica dei ‘100 nomi dell’anno‘, per celebrare realtà sportive, squadre o persone che, nell’anno 2019 che sta per volgere al termine, si sono distinte per qualche motivo.

Da oggi e fino al 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno solare, quindi, saranno sciorinati nomi e motivazioni. Per quanto concerne il Milan risalta senza dubbio l’inserimento dell’ex tecnico Marco Giampaolo, esonerato dal club di Via Aldo Rossi nello scorso mese di ottobre, all’interno di questa lista dei promossi.

“Due errori del Milan – ha scritto Mura di Giampaolo -: ingaggiarlo senza conoscerne bene le caratteristiche e silurarlo troppo presto”. Per lui, dunque, Giampaolo avrebbe meritato un’ulteriore chance alla guida della squadra rossonera. Intanto, un altro ex allenatore del Diavolo, il ‘Profeta di Fusignano‘ Arrigo Sacchi, ha detto la sua sulla rivoluzione offensiva che vive la Serie A: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android