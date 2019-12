Serie A ricca di gol, Sacchi: “Sostituita la prudenza con il coraggio”

NEWS SERIE A – Secondo quanto ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il campionato di Serie A vive una nuova era dell’oro. Nel massimo torneo nazionale, infatti, sono state già segnate 490 reti (con Lazio-Verona ancora da recuperare …) in 17 giornate: un felice cambio di rotta rispetto l’epoca recente, anche rispetto la stagione 2018-2019, quando, allo stesso punto della stagione, i gol erano stati 451.

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan dal 1987 al 1991, e, successivamente, nel 1997, dopo la parentesi come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha spiegato, ai microfoni del quotidiano generalista, i motivi di questa evoluzione della Serie A: “Stiamo sostituendo la prudenza con il coraggio. Il calcio è il riflesso del Paese e noi siamo troppo conservatori. Oggi viviamo una rivoluzione e se non ti adegui sei fuori”.

“Adesso c’è un tentativo di globalizzazione – ha incalzato Sacchi -, si sta iniziando a giocare meno di singoli e più di squadra. Il pubblico finora voleva solo vincere, ora vuole vedere qualcosa di diverso. Se questo dato fosse confermato a fine anno sarebbe qualcosa di molto bello”. Il campionato con più reti, ha concluso il ‘CorSera‘, fu quello della stagione 1949-1950, dove vennero realizzati 1265 gol; l’anno seguente, 1950-1951, si scese a 1195. Da allora, non è più stato lo stesso.

Nel 1949-1950 il record di reti in una sola stagione fu del Milan, con 118 gol. Questo campionato, in proiezione, potrebbe diventare il terzo più denso di reti di sempre ma appare molto difficile che l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, 43 gol in 17 gare, possa insidiare il record di quel Milan, quello del trio svedese Gre-No-Li. Intanto, però, andiamo a vedere chi sono gli stakanovisti del massimo campionato in queste prime 17 giornate … continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android