Calciomercato Milan – Piatek, rossoneri disposti a darlo in prestito

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, è da delineare il futuro di Krzysztof Piatek dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe disposto anche a cederlo in prestito: sul polacco ci sarebbero Fiorentina e Genoa, ma Maldini preferirebbe darlo all’estero, ad esempio in Germania. Tutto dipenderà ovviamente dalla volontà di Piatek di giocarsi o meno le sue carte con Pioli, ma la sensazione è che possa lasciare effettivamente il Milan nel corso di questa sessione di gennaio. Intanto in casa rossonera spunta un nome nuovo per l’attacco, continua a leggere >>>

