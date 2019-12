Calciomercato Milan – Interesse per Callejon del Napoli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan, in vista della prossima stagione, sta pensando a un esterno offensivo di spessore che abbia una certa esperienza.

Uno dei nomi sarebbe quello di Josè Maria Callejon. Lo spagnolo, infatti, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli, in scadenza nel giugno 2020, e dunque Maldini potrebbe approfittarne. Callejon, però, potrebbe decidere anche di andare all’estero: tante infatti sono le squadre interessate a lui. Intanto un grande ex rossonero parla del ritorno di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

