Capello: “Ibrahimovic non è tornato per soldi, ma per orgoglio”

CALCIOMERCATO MILAN – Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

Parlando del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, che Capello aveva già allenato, da giovane, alla Juventus, il tecnico friulano ha sottolineato: “Una cosa è sicura: non l’ha fatto per soldi. Ma per orgoglio. Lui è uno che ha grandi qualità e ha voglia di sciorinarle in campo. Per i tifosi, certo, ma soprattutto per la squadra. Per cercare di farla tornare ai livelli del passato dopo anni di buio, di oscurantismo”.

“Il suo talento aiuterà tutti i compagni a crescere. Nello spogliatoio si sentiva la mancanza di un leader come lui – ha proseguito Capello -. Avere Ibrahimovic costituisce uno stimolo per tutto l’ambiente e in particolare per gli altri calciatori. Lui va in campo solo per vincere, come Cristiano Ronaldo. E la squadra potrà solo beneficiarne”. Per le dichiarazioni integrali di Capello sullo svedese, continua a leggere >>>

