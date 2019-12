Milan, Capello: “Ibrahimovic sarà uno stimolo per i giovani”

ULTIME NEWS MILAN – Ecco le parole di Fabio Capello ai microfoni di ‘Rai 2’ su Zlatan Ibrahimovic: “Credo che per il Milan Ibrahimovic sia un buon acquisto. E’ un giocatore che ha personalità, che non vuole scendere in campo solo per partecipare ma per vincere, quindi sarà da stimolo per gli altri, soprattutto per i più giovani. Non giocando da mesi, uno grande come lui faticherà ad entrare in forma in breve tempo, però ha una qualità superiori rispetto a tutti gli altri. Se può giocare con Krzysztof Piatek e Rafael Leao? Si deve vedere se gli altri possono giocare con lui. Di certo Ibrahimovic fa giocare bene coloro che gli gli stanno intorno, è una sua grande capacità. Alcuni giocatori hanno fatto tanti gol quando c’era lui e poi quando è andato via non li hanno più fatti. Sarà di grande aiuto per i centrocampisti”. Ibrahimovic e Theo Hernandez insieme in campo? Potenzialmente devastanti: ecco il loro compito, continua a leggere >>>

