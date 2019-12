Milan, l’asse Theo Hernandez-Ibrahimovic può farti viaggiare ad alta quota

ULTIME NEWS MILAN – La lunghissima trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è finalmente terminata: lo svedese è ufficialmente un giocatore rossonero. Il tira e molla è stato lungo, straziante, ma la dirigenza non ha mai mollato la presa, cosciente del fatto che il classe 1981 fosse uno dei pochissimi giocatori in grado di far cambiare marcia ad una squadra che ha dimostrato una fragilità mentale importante contro l’Atalanta. Gol, personalità ed ego smisurato sono le doti di un giocatore ‘evergreen’ che può ancora dare tanto alla causa rossonera.

Ma non è tutto da buttare in questa prima parte di stagione per il Milan, pur osservando una classifica che recita un bruttissimo decimo posto a pari merito con il Torino. Alcuni giocatori si sono distinti più di altri e hanno dimostrato che su di loro si può fare affidamento. Oltre ai soliti noti Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, a spiccare il volo è stato Theo Hernandez, autore di ben quattro gol in Serie A finora. Il terzino sinistro è stata una grandissima intuizione di Paolo Maldini, scomodatosi in prima persona per convincerlo a vestire il rossonero. L’ex Real Madrid ha dimostrato delle caratteristiche che forse non si vedevano dai tempi di Serginho in quel ruolo. Theo Hernandez è il fattore del Milan, il giocatore più decisivo finora.

Se a lui si aggiunge Ibrahimovic il cocktail potrebbe diventare devastante. Sulla carta i due potrebbero combinare veri e propri sfaceli tra le maglia avversarie: Theo con le sue progressioni, Zlatan con la sua prestanza fisica e tecnica. Ibrahimovic, oltre alle doti innate di bomber, sa giocare a calcio come pochi e grazie a quest’asse i due potrebbero esaltarsi a vicenda. Theo Hernandez con assist allo svedese e viceversa. Un sodalizio che i tifosi rossoneri non vedono l’ora di ammirare perché, potenzialmente, i due potrebbero far viaggiare ad alta quota un Milan che per ora ha paura di volare. Tutti i ritorni al Milan sono stati un flop finora. Ibra invertirà il trend?

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android