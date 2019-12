Capello sicuro: “Milan, Ibrahimovic è l’uomo che serviva”

CALCIOMERCATO MILAN – Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Questo uno stralcio delle dichiarazioni più importanti di Capello:

Sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: “È il colpo che serviva. Lo svedese porterà tutto il suo carisma e tutta la sua debordante personalità in una squadra che aveva bisogno come il pane di un campione del genere”.

Sui dubbi per i 38 anni di Ibrahimovic: “Qualcuno pensa che per sei mesi non sarà in grado di dare il proprio contributo di giocatore vincente. Sto parlando di sei mesi … l’età non va in campo”.

Su dove potrà arrivare il Diavolo con Ibrahimovic: “In alto, molto in alto. Ora non ho la sfera di cristallo e non so dire se riuscirà a centrare la qualificazione in Europa League. I 14 punti di ritardo dalla Roma, quarta, potrebbero non significare nulla. O quasi. Ma il vero problema non è quello. La realtà è che le prime quattro della classifica di Serie A sono forti. Molto forti. E viaggiano a ritmi molto elevati”.

Sul perché Ibrahimovic ha scelto di tornare al Milan: “Una cosa è sicura: non l’ha fatto per soldi. Ma per orgoglio. Lui è uno che ha grandi qualità e ha voglia di sciorinarle in campo. Per i tifosi, certo, ma soprattutto per la squadra. Per cercare di farla tornare ai livelli del passato dopo anni di buio, di oscurantismo. Il suo talento aiuterà tutti i compagni a crescere. Nello spogliatoio si sentiva la mancanza di un leader come lui. Avere Ibrahimovic costituisce uno stimolo per tutto l’ambiente e in particolare per gli altri calciatori. Lui va in campo solo per vincere, come Cristiano Ronaldo. E la squadra potrà solo beneficiarne”.

Sulla coppia con Krzysztof Piatek: “Questo lo può e lo deve dire solo l’allenatore. Io non voglio entrare in queste cose. Non so se Piatek sia il partner ideale per Zlatan oppure se lo è un altro. Posso solo dire con certezza che Ibrahimovic ha sempre fatto giocare bene chiunque stesse al suo fianco. E questo non mi pare poco …”.

Sugli esempi di giocatori rigenerati da Ibrahimovic: “Beh, ce n’è uno lampante. Mi riferisco ad alcuni centrocampisti, diciamo uno in particolare, che s’inserivano arrivando da dietro ed a cui lui regalava spazi preziosi. Un mediano che è andato addirittura in doppia cifra a livello di gol (Antonio Nocerino, n.d.r.) battendo il record di Romeo Benetti”.

Su quanto è cambiato il calcio di oggi rispetto quello della sua epoca: “In tante cose tantissimo e mi riferisco alla tecnologia, in altre meno, perché il denominatore comune è la qualità. Ricordo bene la finale di Champions League del 1994 ad Atene, contro il Barcellona, che vincemmo 4-0. Daniele Massaro segnò il nostro secondo gol dopo una serie di 24 passaggi ininterrotti. E ricordo bene una celebre frase di Johann Cruijff, che di quel Barça era l’allenatore: ‘Il calcio è come una coperta corta. Se copri i piedi, resta scoperta la testa; se copri la testa, restano scoperti i piedi …’ “.

