Calciomercato – Haaland al Borussia Dortmund: le cifre dell’affare (VIDEO)

VIDEO NEWS – Il Milan lo aveva seguito, come alternativa a Zlatan Ibrahimovic. La Juventus, invece, aveva puntato molto forte su di lui. Salvo, poi, farselo scippare sotto il naso, nonostante parte della stampa italiana ritenesse ormai l’affare in dirittura d’arrivo per la ‘Vecchia Signora‘.

Alla fine, Erling Braut Haaland, classe 2000, bomber norvegese autore, in questa prima parte di stagione con il RB Salisburgo, di 28 gol in 22 gare tra Bundesliga Austriaca (16 reti in 14 partite), Champions League (8 gol in 6 gare) e Coppa nazionale (4 reti in 2 partite), si è trasferito ieri ufficialmente al Borussia Dortmund.

Haaland ha firmato, con il BVB, un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2024: secondo quanto riferito dalla ‘BILD‘, il poderoso centravanti norvegese percepirà uno stipendio di 8 milioni di euro netti a stagione. Ma quanto è costato, Haaland, ai gialloneri di Dortmund?

Si parla di ben 45 milioni di euro, così suddivisi: 20 milioni al RB Salisburgo che, appena un anno fa, gennaio 2019, lo aveva pagato soltanto 5 milioni al Molde; 10 ad Alf-Inge Haaland, papà del giocatore, ex calciatore di Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City; 15, infine, di commissioni al suo procuratore, Mino Raiola.

Si vocifera, inoltre, da fonti austriache, di un ‘feed‘ di buonentrata per il giocatore, nel mondo del Borussia Dortmund, di 24 milioni di euro. ‘Rumors‘, però, da confermare. Lo cercavano in tanti (sulle sue tracce c’erano anche RB Lipsia e Manchester United) ma Haaland, alla fine, ha optato per il BVB: sotto il ‘Muro Giallo‘ sarà titolare fisso e potrà crescere ancora, giocando in un campionato più competitivo, di nuovo in Champions e senza problemi di lingua.

Tutto ciò è stato confermato dalle parole dello stesso attaccante norvegese: “Fin dall’inizio ho avuto la sensazione di dover giocare per il Borussia Dortmund nell’incredibile atmosfera di oltre 80mila tifosi – le sue prime parole da calciatore giallonero -; non vedo l’ora di cominciare”. Con buona pace della Juventus.

