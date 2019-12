Calciomercato Milan – Via Piatek? Cifre e impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – L’effetto-Ibra può letteralmente stravolgere le scelte di mercato del Milan, in particolar modo per quanto riguarda il reparto avanzato. L’arrivo del fuoriclasse svedese impone alla dirigenza rossonera riflessioni molto accurate sulla posizione degli attaccanti attualmente in organico, considerato che con ogni probabilità Ibra ricoprirà il ruolo di perno insostituibile nel reparto avanzato di Stefano Pioli. Le valutazioni più stringenti sono in particolare quelle che riguardano Krzysztof Piatek, passato nel giro di un anno da salvatore della patria a giocatore cedibile. Il complicato inizio di stagione – 2 gol su azione, svariate prestazioni insufficienti – potrebbe portare anche ad una cessione dell’attaccante polacco, per la quale però il Milan pretende determinate condizioni.

Acquistato un anno fa per 35 milioni, il valore a bilancio di Piatek è oggi pari a € 27.222.222. Per ragioni di bilancio, ovviamente il Milan non può pensare di fare minusvalenza e quindi chi vuole davvero il centravanti ex Genoa deve sborsare una cifra almeno pari a quella indicata. I club interessati non mancano, ma risulta difficile pensare che il Lipsia o i club inglesi interessati al ragazzo possano arrivare ad offrire tanto. È ancora più difficile immaginare che la Fiorentina o il Genoa possano sborsare una cifra simile. In caso di cessione in Italia, l’unica pista percorribile sarebbe quella del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 20 milioni, unica condizione che permetterebbe al Diavolo di evitare la famosa minusvalenza.

Ma quale sarebbe il risparmio a bilancio per i prossimi sei mesi se Piatek dovesse andare via a gennaio? Considerati la cifra di ammortamento (€ 3.888.889) e lo stipendio lordo che il Milan deve elargire per la seconda parte di stagione (€ 1.575.000), il risparmio totale per le casse rossonere sarebbe pari a € 5.463.889. Non una cifra mostruosa, ma molto vicina alle spese che il Milan dovrà sostenere per l’ingaggio di Ibra. Anche per questo i rossoneri ci pensano e sono disposti ad ascoltare le offerte in arrivo per il Pistolero. E se, invece, fosse Paquetà a partire: ecco le sue cifre e l’impatto sul bilancio>>>

