Calciomercato Milan – Rebic ha espresso la volontà di tornare in Germania

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’attaccante Ante Rebic, classe 1993, croato giunto in prestito biennale la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte nell’ambito dello scambio con André Silva, ha espresso la volontà di tornare in Germania.

Al Milan, di fatto, Rebic non è riuscito ad imporsi benché fosse arrivato con ottime prospettive: in quattro mesi in maglia rossonera, finora, ha totalizzato appena 177′ di gioco, suddivisi in ben 7 presenze, per la media di soli 25′ per gara. Rebic teme che, non giocando, possa perdere il posto da titolare in Nazionale in vista dei Campionati Europei 2020.

Il Commissario Tecnico Zlatko Dalic potrebbe, infatti, mettergli davanti altri calciatori. Come Rebic sembrano essere in uscita dal Milan, a gennaio, altri calciatori: per scoprire quali, continua a leggere >>>

