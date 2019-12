Calciomercato Milan – Rebic vicino al ritorno all’Eintracht Francoforte

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra destinata a concludersi, senza acuti di alcun tipo, l’avventura di Ante Rebic, classe 1993, con la maglia del Milan.

Rebic, arrivato in rossonero con la formula del prestito biennale nell’ultimo giorno del calciomercato estivo dall’Eintracht Francoforte, infatti, dovrebbe far presto ritorno alla squadra tedesca.

Secondo quanto riferito da ‘MorFootball‘, Rebic, addirittura, avrebbe già sostenuto le visite mediche con la sua ex società in vista di un nuovo trasferimento in Germania alla riapertura delle liste. Il Milan, così, interromperebbe il prestito.

Un’indiscrezione di mercato, questa, che sembrerebbe anche suffragata dalle parole di Adolf Hütter, tecnico dell’Eintracht Francoforte, il quale, intervistato dal quotidiano ‘FAZ‘, ha dichiarato:

“Se Rebic tornerà qui? Vedremo. L’ho incontrato per caso ed è stata una bella chiacchierata. Lui tornerà sicuramente qui, si trova bene, ma non so dire quando”, le parole di Hütter.

Ecco perché il Milan, sul fronte entrate, sembra voler insistere per l’acquisizione di un nuovo attaccante. Per le ultime, continua a leggere >>>

