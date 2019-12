Calciomercato Milan – Mandzukic, nuovi contatti con la Juventus

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, dal Milan filtra pessimismo per l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, che continua a farsi attendere, e dunque Maldini e Boban stanno cercando delle alternative per il risolvere il problema dell’attacco.

Stando alle ultime indiscrezioni nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo con la Juventus per Mario Mandzukic: l’affare resta complicato visto l’ingaggio percepito dall’attaccante croato, ma è anche vero che nelle ultime ore sembra essersi defilato il Manchester United, che sembrava essere in pole position. Attenzione all’ipotesi Dalian Yifang. Intanto è in bilico al Milan un calciatore che nelle ultime stagioni è sempre stato titolare, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android