Calciomercato Milan – Calabria, ieri incontro con Lucci

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra il Milan e il noto agente Alessandro Lucci. Tra i vari argomenti si è parlato anche del futuro di Davide Calabria, diventato di fatto panchinaro dopo l’arrivo di Stefano Pioli e la rinascita di Andrea Conti sulla fascia destra. Si è parlato anche di un possibile rinnovo, che doveva essere formalizzato a settembre ma che poi non si è concretizzato. Possibile che si sia discusso anche di qualche giocatore in entrata. Intanto Todibo ha detto sì al Milan. Ecco le ultime sulla trattativa, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android