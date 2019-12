Calciomercato Milan – Calabria, Rodríguez, Borini e Rebic in uscita

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, sono quattro i calciatori che dovrebbero lasciare il Milan nel corso della sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Davide Calabria, Ricardo Rodríguez, Fabio Borini ed Ante Rebic.

Calabria, classe 1996, ha perso il posto da titolare sulla fascia destra, in difesa, in favore di Andrea Conti e così è successo, sul versante opposto, per Rodríguez, classe 1992, con il francese Theo Hernández. Borini, classe 1991, è un jolly che ha trovato sempre meno spazio e che ha offerte altrove, mentre per Rebic, classe 1993, si prospetta il ritorno all’Eintracht Francoforte.

Intanto, ieri sera, ha parlato l’agente di Borini, spiegando, nel dettaglio, quale sarà il futuro professionale del suo assistito da gennaio in avanti: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

