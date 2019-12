Calciomercato Milan – Kessie potrebbe essere ceduto: il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando a Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United. Il suo possibile arrivo, però, potrebbe significare la cessione di Franck Kessie, visto che l’obiettivo di Stefano Pioli è di spostare Bennacer nel ruolo di mezzala.

Kessie grazie alla sua fisicità è stato sempre titolare con Montella, Gattuso e anche lo stesso Pioli, che solo per qualche gara ha schierato titolare Krunic. Una cessione dell’ivoriano permetterebbe comunque al Milan di avere le risorse economiche necessarie per tentare l’affondo per il centrocampista del Manchester United: per l’ivoriano, dunque, potrebbero spalancarsi le porte della Premier League. Intanto c’è un altro giocatore che dovrebbe lasciare il Milan a gennaio, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android