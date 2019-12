Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez dovrebbe essere ceduto

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan ha bisogno di cedere qualche calciatore per poter agire in entrata.

In uscita ci sono Fabio Borini e Ricardo Rodriguez, con il terzino che domani giocherà titolare contro l’Atalanta, ma che probabilmente lascerà il club rossonero nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante che gli permetta di giocare titolare. In caso di trasferimento il Milan cercherà un terzino che possa essere il vice di Theo Hernandez, indiscutibilmente il titolare. Intanto sembra sfumare un obiettivo di mercato del Milan, continua a leggere >>>

