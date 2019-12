Calciomercato Milan – Donnarumma, respinta la prima proposta per il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, tra il Milan e Mino Raiola ci sono rapporti sempre più intensi che, presto, porteranno le parti ad affrontare nuovamente il discorso relativo al prolungamento di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere rossonero titolare dalla stagione 2015-2016.

La prima proposta per il prolungamento del contratto di Donnarumma, con scadenza spostata dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2023, con aumento dell’ingaggio netto di un milione di euro a stagione, e stipendio quindi che sarebbe salito da 6 a 7 milioni netti l’anno, è stata rispedita al mittente dall’entourage dell’estremo difensore campano.

La Juventus, per il quotidiano romano, resta sempre alla finestra per capire la situazione di Donnarumma, nonostante i dialoghi avviati per il rinnovo di contratto di Wojciech Szczęsny. Sul numero 99 rossonero, però, c’è anche un top club europeo: per scoprire quale, continua a leggere >>>

