Pellegatti: “Offerta del Real Madrid per Donnarumma: ecco la sua risposta”

CALCIOMERCATO MILAN – Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, ha rivelato, in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su ‘YouTube‘, come Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma abbia ricevuto, nelle ultime ore, una proposta da un top club europeo per la prossima stagione.

“Mi è arrivata una voce sul futuro di Donnarumma: questa voce parla di un’offerta molto importante da parte del Real Madrid, ma pare che questa proposta venga rifiutata soprattutto dall’entourage di Gigio, che vuole restare al Milan – ha detto Pellegatti -. E quindi, nonostante un’offerta alta, il Milan sembra disposto ad aprire un dialogo propositivo per il rinnovo del portiere milanista che è uno dei pochi fuoriclasse presenti nella rosa del Diavolo“.

Con Donnarumma, il Milan vorrebbe confermare e proseguire la propria ricostruzione di una rosa giovane. Un altro tassello potrebbe essere rappresentato da Jean-Clair Todibo: per le ultime sul difensore francese del Barcellona, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android