Verso Sampdoria-Milan, la probabile formazione di Pioli: tutto deciso

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Penultimo appuntamento stagionale per il Milan, che crede ancora nel quinto posto nonostante le difficoltà del caso. Per raggiungere l’obiettivo Stefano Pioli, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, ha deciso di affidarsi a Gianluigi Donnarumma in porta, a destra giocherà Davide Calabria, a sinistra Theo Hernandez torna dalla squalifica, mentre al centro ci saranno Simon Kjaer e Matteo Gabbia. A centrocampo altro ritorno, quello di Ismael Bennacer, che farà nuovamente coppia con Franck Kessie. Dietro a Zlatan Ibrahimovic ci saranno Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Intanto Lucas Biglia andrà via ma è testimonial della nuova maglia: LEGGI QUI PER SAPERE IL MOTIVO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓